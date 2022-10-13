В Челябинске начали обновление троллейбусной инфраструктуры

Компании-концессионер заявили о начале обновления троллейбусной инфраструктуры в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе холдинга «Синара – Транспортные Машины», компания «Синара – Городские Транспортные Решения Челябинск» («Синара – ГТРЧ», структура холдинга) приступила к строительным работам в рамках проекта по созданию и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры в столице Южного Урала. Начальный этап включает модернизацию контактной сети и тяговых подстанций на наиболее востребованных городских маршрутах №12 и №19.

«Работы стартовали с подготовки фундаментов для последующей установки новых опор контактной сети на улице Блюхера в Советском районе, затем строители перейдут к обновлению других элементов системы электроснабжения по ходу маршрутов №12 и №19. Именно эта инфраструктура образует основу всей троллейбусной сети Челябинска – она используется в организации движения по большинству городских маршрутов», – рассказали представители компании.

В ходе работ будет демонтирована изношенная контактная сеть, проложено более 65 километров новой контактной сети, а также модернизировано 12 существующих тяговых подстанций – их оснастят современным оборудованием и системами автоматики. Обновление будет проводиться поэтапно, чтобы сохранить существующее движение троллейбусов, которые сегодня осуществляют перевозку пассажиров.

«Выбор троллейбусных маршрутов №12 и №19 в качестве первых для проведения строительных работ не случаен. Они имеют наибольшую протяженность, связывая между собой несколько районов города, проходя по его центральной части и основным транспортным магистралям с высоким пассажиропотоком – проспектам Ленина, Комсомольскому и Свердловскому, улицам Воровского и Героев Танкограда. Монтаж контактной сети этих двух линий позволит обновить порядка 40% от общей протяженности всей сети, поэтому данный участок имеет для транспортной системы Челябинска принципиальное значение», – уточнили в холдинге.

Также продолжается разработка проектной документации на оставшиеся этапы строительства и реконструкции двух депо и восьми троллейбусных маршрутов Челябинска для последующего прохождения госэкспертизы.

Параллельно с этим холдингом «Синара – Транспортные Машины» создан современный низкопольный троллейбус «СИНАРА – 6254». Новые машины, как заверяют в компании, полностью заменят устаревший троллейбусный парк. Также в настоящее время продолжается работа по согласованию проектной документации по следующим этапам модернизации троллейбусной инфраструктуры.

Напомним, концессионное соглашение о создании и использовании троллейбусной инфраструктуры в Челябинске было подписано в октябре 2021 года. Концессионер обязался в рамках реализации соглашения полностью обновить троллейбусный парк, всю троллейбусную инфраструктуру, которая сейчас изношена на 90%, а также построить новые троллейбусные линии на Северо-Западе и в других районах города, в том числе по улицам Кузнецова и Артиллерийской.

Челябинск, Виктор Елисеев

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