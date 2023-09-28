Та же Cola, только в профиль: кто выиграл от бегства популярных брендов

Маркетологи назвали марки «колы», занявшие в России место Coca-Cola и Pepsi.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с официальным уходом Coca-Cola и Pepsi эти бренды газированной воды «кола» практически полностью потеряли свои доли рынка с России. Правда, значительную ее долю заняла марка, выпущенная на прилавки бывшим российским подразделением Coca-Cola. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные исследовательской компании NTech.

По состоянию на июль 2023 года бренды напитка «кола» можно разделить на четыре основные группы, отмечают аналитики.

К первой можно отнести Coca-Cola и Pepsi. Долгое время они были крупнейшими, но прекратили розлив и потеряли почти все свои доли рынка. Впрочем, к лету 2023 года они несколько отыграли падение за счет параллельного импорта. Причем у первого ситуация стабильно лучше, чем у второго.

«Черноголовка» и Cool Cola стали победителями в самом начале, резко увеличив продажи после ухода международных марок. Но впоследствии они уступили значительную часть в пользу нового крупного игрока. К лету 2023 года их продажи стабилизировались на уровне, превышающем показатели прошлого года.

Условно к этой же группу можно отнести Positivity Cola и Funky Monkey, хотя их доли гораздо меньше, чем у двух предыдущих.

Новым крупным брендом стал «Добрый Cola», выпущенный на рынок «Мултон Партнерс» – бывшим подразделением Coca-Cola. «Компания вовремя перезапустила производство и наладила продвижение так, что результат ее бренда превзошел Coca-Cola», – отмечают авторы канала. Во многом это произошло за счет PepsiCo, долго оттягивавшей выпуск Evervess Cola и еще дольше – «Любимой колы».

Наконец, особняком стоят СТМ: «Красная цена», «Каждый день» и «365 дней» снизили свои доли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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