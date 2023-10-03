В России вырастет взнос для уходящих с рынка зарубежных компаний

В России увеличат взнос для иностранных компаний, которые хотят уйти с рынка. Об этом рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

По его словам, добровольный взнос в бюджет для уходящих из России компаний увеличат до 15%. Комиссия уже приняла такое решение, его опубликуют в ближайшее время, пишут «Известия». Сейчас зарубежные организации должны вносить не менее 10% от рыночной стоимости активов.

Для того, чтобы покинуть российский рынок, иностранные компании должны получать разрешение специальной комиссии Минфина. Для одобрения сделки по продаже активов в РФ необходимо соответствие четырем критериям. Один из них – это согласие на рассрочку платежа либо уплата добровольного взноса.

Как следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024-й и плановый период 2025-2026 годов, в 2023 году поступления в бюджет от взносов уходящих компаний должны составить 114,5 млрд рублей. За первые девять месяцев текущего года сумма безвозмездных поступлений в федеральный бюджет составила 73,3 млрд рублей. Еще около 3 млрд казна получила в прошлом декабре.

Москва, Зоя Осколкова

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