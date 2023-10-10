В Челябинске продолжится разбирательство по планам высотной застройки на границе городского бора

В Челябинске продолжается судебное разбирательство по вопросу проведения публичных слушаний по проекту планировки и застройки территории бывшего профилактория «Солнечный».

Как уже сообщал «Новый День», компания «НИКС» под эгидой комплексного развития территорий собирается построить на этих 6 гектарах пять жилых домов высотой от 12 до 27 этажей.

Слушания прошли в конце апреля со скандалом: ряд общественников не пустили под предлогом, что они не живут в границах рассматриваемой к планировке территорий (где пока вообще никто не живет).

Горожане, сумевшие попасть в переполненный зал, были настроены отрицательно, расценивая проект как очередную угрозу городскому бору. Во-первых, резко возрастет и без того высокая антропогенная нагрузка на памятник природы. Во-вторых, есть риск ухудшения дорожной ситуации на улице Худякова, которую, как опасаются противники строительства, после завершения строительства снова придется расширять – за счет бора.

В итоге участники слушаний обвинили чиновников минэкологии в некомпетентности, а сам проект отклонили. Это не помешало главе Челябинска Наталье Котовой Глава Челябинска одобрить выделение земельного участка под строительство многоквартирных домов на границе городского леса.

Общественники подали в суд. Они потребовали:

«1. Признать незаконным отказ административного ответчика предоставить протокол публичных слушаний, проведенных 27 апреля 2023 года.

2. Признать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации по планировке территории (проект планировки территории; с проектом межевания территории) на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова в Центральном районе города Челябинска от 12 мая 2023 года, противоречащим действующему законодательству, а сами слушания несостоявшимися».

Первое заседание состоялось 6 сентября. 11 октября слушания продолжатся.

Челябинск, Павел Зварзин

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