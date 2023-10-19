«Поспешишь – ФСБ рассмешишь»: в Челябинске провели дополнительные слушания по Правилам застройки и землепользования

Челябинцы требуют отменить Правила застройки и землепользования, принятые в августе. Причина: документы содержат многочисленные недочеты, их необходимо дорабатывать.

Как уже сообщал «Новый День», противники новых правил обвиняли власти в желании с помощью продавливаемого чиновниками документа облегчить застройку Челябинского городского бора. В итоге ряд участников обсуждений предложили и вовсе отклонить проект до внесения необходимых правок. А потом провести новые слушания. Но мэрию такой сценарий явно не устроил.

ПЗиЗ оперативно внесли в Гордуму, депутаты их оперативно утвердили. И менее чем через полтора месяца власти заявили о необходимости внести коррективы.

Дополнительные слушания состоялись сегодня.

Как заявил заместитель начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Сергей Самсонов, внезапно выяснились мелкие технические ошибки, которые не влияют на концепцию документа. Но создают проблемы для собственников объектов. Вспыли ошибки на этапе внесения данных в Росреестр: где-то произошло наложение координат, где-то один и тот же участок оказался одновременно в двух районах, где-то этажность зданий не соответствует наименованию зоны, где-то при определении разрешенного вида использования не учли уже существующие объекты.

Так , случилось, со зданиями, принадлежащими ФСБ России, вузам и ссузам. Теперь в зоны, где эти здания расположены, нужно вносить дополнительные виды разрешенного использования земель.

«То есть, когда готовились публичные слушания 10 августа 2023 года, вы не знали, что на данных участках находятся здания ФСБ, институты? – возмутился один из участников слушаний. – Они стоят десятки лет!». Он, кстати, напомнил, что в ходе прошлых слушаний замглавы города Надежда Рыльская убеждала всех в безупречности проекта, и именно на этом основании документ приняли в спешке.

Известная общественница Надежда Вертяховская предложила следующие слушания провести в выходной, оповестив население через СМИ, чтобы все желающие могли их посетить: «Информация о готовящихся изменения недоступна людям. Я должна в ежедневном режиме мониторить постановления, чтобы ничего не пропустить», – цитирует активистку «Правда УрФО».

Впрочем, чиновники и депутаты идею отменить результаты августовских слушаний и провести новые после доработки документов ожидаемо не поддержали. Вице-спикер гордумы Иван Горнов и врио руководителя управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Ольга Никитина неоднократно признали, что ошибки еще будут выявляться, но предложили все замечания к документу или процедуре излагать в письменном виде, заверяя, что все возражения рассмотрят и, может быть, учтут.

«Интересно, это уже халатность или еще нет? Как говорится, с ПЗиЗ поспешишь – ФСБ рассмешишь!» – комментируют ситуацию челябинцы в соцсетях.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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