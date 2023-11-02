Пролетели: скоростная трасса М-12 «Восток» пройдет мимо Челябинска

Правительство России утвердило план продления федеральной трассы M-12 Москва – Казань до Тюмени. Челябинск из схемы исключили.

Как уже сообщал «Новый День», планы продлить трассу М-12 «Москва – Казань» до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска озвучил в июне 2022 года президент Владимир Путин на совещании по развитию дорожного строительства.

Теперь премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому автодороге присвоено название М-12 «Восток» и утвержден ее маршрут.

Исключение из схемы Челябинска позволило сократить объемы реконструкции и нового строительства, поэтому открыть скоростную трассу планируют в 2024 году.

Челябинск, Павел Зварзин

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