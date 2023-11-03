Режим «черного» неба на Южном Урале растянется на все выходные

В семи городах Челябинской области объявлен режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, сохраняются в регионе со 2 по 7 ноября.

В связи с этим в Челябинске, Карабаше, Златоусте, Сатке и Коркино с 19 часов 4 ноября до 11 часов 7 ноября вводится режим НМУ первой степени опасности. Отметим, что в областном центре аналогичное предупреждение действовало 2-3 ноября.

В Магнитогорске и Аше режим «черного» неба объявлен пока с 19 часов 4 ноября до 11 часов 6 ноября.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды лучше отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду желательно выбирать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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