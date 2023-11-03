Бывший вице-мэр Челябинска пытался изменить себе меру пресечения

Бывший вице-мэр Челябинска Владимир Слободской пытался изменить себе меру пресечения.

Как уже сообщал «Новый День», в мэрии Челябинска Слободской в разных должностях работал с 1988 года. Курировал сферу градостроительства. В 2011 году ушел с поста вице-мэра на пенсию, в декабре 2015 года вернулся, а апреле 2019 года ушел из мэрии окончательно.

В апреле текущего года его задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в период с марта 2018 по февраль 2019 года Слободской, достоверно зная об отсутствии у ООО «Челябинскавтотранс» законных оснований на право распоряжения земельным участком в Советском районе города, принадлежащим собственникам домов по улице Омская, 63 «Б», и Сулимова, 51 «А», утвердил разрешение на строительство многоквартирного дома по улице Сулимова, 51 «Б», нарушив права и законные интересы граждан.

Действия чиновника позволили при отсутствии законных оснований построить на участке стоимостью свыше 2,7 миллиона рублей десятиэтажку.

В сентябре уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Слободской находится под домашним арестом. 10 октября срок действия меры пресечения ему продлили до 20 марта 2024 года.

Сторона защиты пыталась оспорить это решение и заменить домашний арест на запрет определенных действий. Однако сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката Слободского, вердикт суда первой инстанции оставил без изменения: экс-чиновник останется под домашним арестом.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»