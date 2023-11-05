Футбольный клуб «Торпедо» добился повышения

Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса досрочно стал победителем Второй лиги Б (четвертый дивизион национального турнира, младшая группа ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», миасцы одержали домашнюю победу над «Уральцем-ТС» из Нижнего Тагила со счетом 3:1. В итоге южноуральцы добились повышения в классе и оформили путевку во Вторую лигу А.

Во Второй лиге А играет другой южноуральский клуб – «Челябинск». Он находится в группе «Серебро». В этой же группе весной 2024 года стартует и «Торпедо».

Миасс, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»