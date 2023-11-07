Главный инженер челябинской Службы организации движения пытался выйти из-под стражи

Главный инженер челябинского МУП «Служба организации движения» Сергей Белов пытался оспорить меру пресечения и выйти из-под стражи.

Как уже сообщал «Новый День», Белова задержали в мае текущего года сотрудники ФСБ. Ему инкриминируют участие в межрегиональной коррупционной схеме и получении взяток в особо крупном размере.

По версии следствия челябинец получал от представителей крупного столичного поставщика запчастей и одной из местных организации деньги за помощь в получении контрактов и приемку невыполненных работ.

Калининский районный суда Челябинска 11 октября продлил Белову срок содержания под стражей до 17 января 2024 года. Защита пыталась оспорить этот вердикт, просив изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с изоляцией от общества.

Однако сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемого, решение первой инстанции оставил без изменения: Белов останется в СИЗО.

Напомним, распутывая махинации в МУП «СОД», следователи вычислили организованную преступную группу, действующую в нескольких городах: Перми, Екатеринбурге, Краснодаре, Йошкар-Оле.

В самом челябинском МУП «СОД» в получении взяток подозревают не только главного инженера. Так, 25 октября задержали первого заместителя директора муниципального унитарного предприятия «Служба организации движения» Светлану Батанину.

Ее обвиняют в присвоении 4 миллионов рублей из казны предприятия. По версии следствия, в течение четырех месяцев 2022 года замдиректора заключала контракты с близкими ей коммерсантами на выполнение работ на территории МУП СОД, но фактически их выполняли сотрудники муниципального предприятия.

Челябинск, Павел Зварзин

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