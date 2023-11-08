Южноуралец спалил дом бывшей супруги, оставившей его жить у себя после развода

Житель Аши заплатит 3,5 миллиона рублей за поджог имущества бывшей супруги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ашинский городской суд признал 38-летнего местного жителя виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога.

Несколько лет назад южноуралец и его жена развелись. Дом достался ашинке и двум маленьким детям теперь уже экс-супругов. Но остался в нем жить и бывший муж.

После развода противоречия между мужчиной и женщиной никуда не делись, и совместное проживание сопровождалось периодическими ссорами. После очередного скандала южноуралец поджог дом.

В результате пожара жилой дом был уничтожен, причиненный ущерб составил более 2 миллионов рублей.

Свою вину мужчина так и не признал, заявляя, что возгорание произошло случайно. Якобы, бензин в сенях разлился случайно. А когда он решил закурить сигарету, горючее вспыхнуло.

Однако суд не оценил аргументов ашинца и приговорил его за умышленный поджог к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.

Кроме того, он должен будет выплатить экс-супруге 2 миллиона рублей за сожженный дом и 1,5 миллиона – в качестве компенсации морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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