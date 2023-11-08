Самый богатый депутат Южного Урала попал под санкции Великобритании

Великобритания включила в санкционный список владельца группы компаний «Южуралзолото», вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в документе, опубликованном на сайте британского правительства, говорится, что Струков занимается бизнесом «в секторе, имеющем стратегическое значение» для правительства РФ и «вовлечен в получение выгоды или поддержки от правительства России».

Напомним, Струков занимает 4 место в регионе по величине капитала: Forbs оценил его состояние в 1,3 млрд долларов США, что на 1,5 млрд меньше, чем в начале 2022 года. Среди богатейших граждан РФ Струков занимает 91 место, в списке богатейших людей планеты – находится в начале третьей тысячи.

Челябинск, Павел Зварзин

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