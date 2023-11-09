Дожди и НМУ: погода на исходе недели не сулит южноуральцам особых радостей

В четырех городах Челябинской области объявлен режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, ожидаются в регионе со 9 по 10 ноября.

В связи с этим в Челябинске, Карабаше и Коркино с 20 часов 9 ноября до 16 часов 10 ноября объявлен режим НМУ первой степени. В Златоусте он будет действовать с 20 часов 9 ноября до 11 часов 10 ноября.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Конец недели окажется на Южном Урале весьма безрадостным. Так, в пятницу, 10 ноября, погода будет облачной с прояснением, в западной половине области ночью и днем ожидаются дожди, в восточной – небольшие дожди, утром местами туманы, гололедно-изморозевые явления. В субботу и воскресенье синоптики также прогнозируют небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3, +4 градусов по Цельсию. Днем – 1-7 градусов выше ноля. К тому же порывы ветра в пятницу будут достигать 15 метров в секунду, в субботу – 13 метров в секунду.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды лучше отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду желательно выбирать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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