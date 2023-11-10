Медики, отучившиеся по целевому набору, отказываются возвращаться в южноуральские муниципалитеты

Власти Челябинской области заговорили о принудительном распределении выпускников вузов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не все выпускники-медики, заключившие договор о целевом обучении, в итоге идут работать по распределению. Об этом заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Так, в 2022 году было обучено 110 «целевиков» по программе ординатуры, из них лишь 87 человек работают по месту распределения. 20 человек договорные обязательства не выполнили. При этом полученные ими в процессе обучения меры соцподдержки возместили лишь девять «отказников». С остальными власти вынуждены судиться.

В нынешнем году число «целевых» выпускников ординатуры выросло до 140 человек, из них 31 – по «губернаторскому набору» (средства на обучение заключившему договор муниципалитету выделяет региональная казна). Из них по распределению работает 81 специалист, 43 человека находятся в процессе трудоустройства. Еще 13 медиков процедуру аккредитации не прошли – на это дается полгода.

С закончившими программу специалитета ситуация еще хуже. В 2023 году по ней выпустили 125 будущих медиков целевого набора. Из них лишь 16 пошли работать по направлению заказчика, а 48 договоров приостановлено по разным причинам (обучение в ординатуре, декретный отпуск, военная служба).

При этом почти половина выпускников (61) до сих пор не приступил к работе: их ожидает расторжение договора о целевом обучении.

«Тема целевого набора на обучение с последующим трудоустройством по распределению обсуждается давно. Одни радуются шансу гарантированно получить рабочее место, другие критикуют идею, ссылаясь на ограничение свобод выбора, передвижения человека и прочее. С моей точки зрения, подписывая договор, «целевик» берет на себя определенные обязательства – в том числе, и с моральной точки зрения. И когда больница получает ординаторов, которые ей так необходимы и которые за счет государства получили образование, хочется поддержать тех, кто ратует за возвращение распределения студентов», – призналась чиновница.

Отметим, что по данным контрольно-счетной палаты Челябинской области, медики долгое время остаются одной из наиболее дефицитных профессий в регионе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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