Власти предложили ограничить ночную продажу алкоголя в центре Челябинска

В мэрии Челябинска предложили ресторанам ограничить продажу алкоголя после 4:00.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в администрации города состоялось совещание с руководителями предприятий, расположенных на пешеходной части улицы Кирова и осуществляющих продажу алкогольной продукции в вечернее и ночное время.

«26 руководителей кафе и ресторанов совместно с органами власти и правоохранительными органами обсудили меры безопасности, которые необходимо усилить в целях недопущения нарушений общественного порядка», – уточнили представители городских властей.

Произошло это после резонансной драки в районе пешеходной части улицы Кирова, в ходе которой два человека получили ножевые ранения и один – погиб.

По итогам совещания руководителям ресторанов и баров было рекомендовано ограничить продажу спиртного после 4:00 часов.

Кроме того, участники встречи предложили рассмотреть возможность увеличения количества сотрудников службы безопасности, не допускать нахождения на территории заведения лиц, имеющих при себе оружие, усилить пропускной режим на территорию заведений, при этом обязательно вести видеонаблюдение как внутри предприятия, так и у входной группы, при любых конфликтных ситуациях незамедлительно информировать полицию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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