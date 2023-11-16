На директора муниципального перевозчика в Челябинске завели дело за переработки водителей

Прокуратура подтвердила нарушения в работе челябинского МУП СОД.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска провело проверку по публикации СМИ о нарушениях трудовых прав работников в муниципальном унитарном предприятии «Служба организации движения» (обслуживает автобусные маршруты в областном центре).
Напомним, в середине октябре водители перевозчика пожаловались на регулярные переработки, хронический недосып и усталость. После этого прокуратура начала проверку.
В ходе нее выяснилось, что у водителей предприятия продолжительность одной смены в среднем за август текущего года составила 17,7 часов, хотя время ежедневной работы не должно превышать 12 часов.
️Кроме того, продолжительность рабочей недели у водителей в среднем составила 89 часов при установленной норме в 56 часов.
П️ри этом в трудовых договорах кондукторов и водителей обязательные условия о режиме рабочего времени и времени отдыха попросту не оговаривались.
«По данному факту прокуратурой района директору МУП «СОД» внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности», – рассказали в надзорном ведомстве.
️В отношении руководителя учреждения возбуждено административное дело по фактам нарушения трудового законодательства, которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Челябинской области.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено на контроль.
Челябинск, Виктор Елисеев
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