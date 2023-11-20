На рынок под Челябинском вновь нагрянули силовики

После жалоб жителей Кременкуля работу спорного объекта вновь остановили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в поселке Кременкуль приостановлена работа мелкооптового торгового рынка.

«На территории проводятся оперативные мероприятия по проверке соблюдения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, – заявили представители силового ведомства. – Для обеспечения охраны общественного порядка на территории рынка находятся сотрудники органов внутренних дел и других правоохранительных структур. Ограничен въезд на торговые площадки, на подъездных путях дежурят экипажи ДПС, выставлены дополнительные посты полицейских».

Напомним, ранее глава СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет, касающийся фактов незаконной работы рынка, продолжающейся, по словам местных жителей, несмотря на возбуждение уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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