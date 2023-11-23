Ряд препаратов для лечения рака исключают из финансирования за счет ФОМС

Ряд импортных препаратов для лечения онкологических заболеваний, не входящих в перечень жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), но выдаваемых пациентам в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), с 2024 года исключаются из этого механизма. Регионы могут приобретать их за счет собственных бюджетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о порошках для приготовления суспензий «Абраксан» от американской компании BMS (действующие вещества паклитаксел и альбумин) и таблетках «Пикрэй» швейцарской Novartis (действующее вещество алпелисиб).

В прошлом году комиссия Минздрава одобрила их для включения в перечень ЖНВЛП на 2023 год. Правда, препараты в список так и не попали, но остались в группировщике клинико-статистических групп, на основе которого рассчитываются тарифы ОМС. И их начали применять в стационарах по высоким тарифам, оплачиваемым за счет средств Фонда ОМС.

Тарифы на «Абраксан» и «Пикрэй» формировались с учетом предельных цен, которые производители обязались зарегистрировать при включении лекарств в ЖНВЛП: в первом случае предельная стоимость заявлялась в сумме 12,9 тысяч рублей за флакон, во втором – 134,9 тысяч рублей за упаковку.

«Госзакупки онкопрепаратов на основе паклитаксела с альбумином и алпелисиба, применяемых при лечении разных видов рака, по итогам трех кварталов 2023 года выросли на 62,8%, до 1,56 млрд рублей», – пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Headway Company.

В следующем году закупать эти средства снова придется за счет региональных бюджетов.

По словам заместителя председателя координационного совета «Движения против рака» Галины Маргевич, препараты не из перечня жизненно важных средств могут назначаться пациенту врачебной комиссией в случае индивидуальной непереносимости других лекарств или по другим показаниям, но в некоторых случаях добиваться реализации назначения врачебной комиссии приходится через суд.

Регионы неохотно оплачивают такие лекарства, ссылаясь на то, что приобретение препаратов не из перечня жизненно важных увеличивает нагрузку на бюджет, не дает возможности расширять финансирование лечения заболеваний и создает неудобства с точки зрения отсутствия единых правил.

Москва, Игорь Юров

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