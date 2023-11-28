В ближайшее время решится судьба крупнейшего айсберга на Земле

Судьба самого большого айсберга на планете может решиться до конца года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), крупнейший в мире айсберг А23а в середине ноября 2023 года в результате дрейфа вынесло на чистую воду в Южном океане.

По мнению специалистов Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ, в ближайший месяц он войдет в море Скоша, где вскоре прекратит свое существование, или останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет.

История одного из самых гигантских айсбергов, согласно номенклатуре Национального ледового центра США, началась в 1986 году. В сентябре 1986 года произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера. Более 30 лет айсберг находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Однако весной 2023 года (в Антарктике это зима), айсберг начал активный дрейф в сторону кромки льда. Сотрудники Центра ледовой и гидрометеорологической информации еженедельно отслеживали его по данным спутниковой информации.

За антарктическую зиму айсберг, двигаясь вдоль берегов Антарктического полуострова, благодаря местной циркуляции проделал путь длиной в 1 тысячу 118 морских миль (2 тысячи 70 километров), что, для сравнения, соответствует расстоянию от Санкт-Петербурга до Краснодара. За время дрейфа существенных потерь в площади айсберг не потерпел. На текущий момент она составляет около 4 тысяч 170 квадратных километров – это в 2 раза больше площади Санкт-Петербурга.

«Анализируя многолетнюю статистику о маршрутах айсбергов, можно предположить дальнейшую судьбу А23а, – отмечают исследователи. – Вероятнее всего, его траектория будет схожа с траекторией другого антарктического гиганта – А68 (2017-2021 годы). Таким образом, ожидается, что айсберг А23а будет подхвачен океанскими течениями, идущими из пролива Брансфилда на восток, далее проследует вдоль Южных Оркнейских островов и будет вынесен в море Скоша. В дальнейшем он довольно быстро прекратит свое существование как единое целое под воздействием ветра, волн и теплых океанских вод Антарктического циркумполярного течения».

Однако пока нельзя исключать, что айсберг А23а сможет остаться в системе круговорота Уэдделла, в этом случае его жизнь продлится еще на несколько лет, отметили ученые.

Челябинск, Виктор Елисеев

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