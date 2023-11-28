Челябинский журналист, отправленный в СИЗО в 2020 году, вновь объявил голодовку

Корреспондент газеты «Общественный защитник» Дмитрий Громовой объявил о начале второй голодовки. Об этом он сообщил в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинца задержали в июле 2020 года. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере. По версии следствия, он приобрел синтетическое наркотическое средство и планировал распространять его с помощью «закладок». В деле идет речь о 20 преступных эпизодах.

Челябинец свою вину категорически отрицает, настаивая: запрещенные вещества ему подбросили. Он утверждает, что занимался журналистским расследованием деятельности действовавшего через интернет сообщества наркоторговцев, которое могло быть связано с некоторыми правоохранителями. В редакции его газеты расследование подтвердили.

Рассмотрение уголовного дела началось в этом году и проходило в Калининском районном суде Челябинска. Однако 2 ноября очередное судебное заседание прошло в выездном формате в здании СИЗО-3. «В одном из прошедших судебных заседаний, в которое я, по распоряжению судьи, доставлен не был, судом было принято решение о дальнейшем рассмотрении дела в выездном судебном заседании и о проведении всех последующих судебных заседаний в помещении СИЗО», – рассказал челябинец.

Подобное решение, считает журналист, нарушает принцип открытости и гласности судебного процесса. Ведь теперь его дело будут рассматривать в закрытом режимном учреждении, попасть куда тем же представителям СМИ будет невозможно.

В знак протеста южноуралец объявил о начале голодовки.

Отметим, 30 января текущего года журналист уже объявлял голодовку. Продлилась она 23 дня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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