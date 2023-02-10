Челябинский журналист, отправленный в СИЗО в 2020 году, объявил голодовку

Челябинский журналист объявил голодовку в знак протеста против длительного содержания в СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудник газеты «Общественный защитник» Дмитрий Громовой отказывается от пищи двенадцатый день. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Челябинец считает, что в следственном изоляторе его содержат необоснованно долго.

Напомним, Громового задержали в июле 2020 года. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере. По версии следствия, он приобрел синтетическое наркотическое средство и планировал распространять его с помощью «закладок». В деле идет речь о 20 преступных эпизодах. В настоящее время материалы переданы в суд.

Южноуралец свою вину категорически отрицает, настаивая: запрещенные вещества ему подбросили. Он утверждает, что занимался журналистским расследованием деятельности действовавшего через интернет сообщества наркоторговцев, которое могло быть связано с некоторыми правоохранителями. Редактор газеты подтверждает, что давал журналисту такое задание.

Защита челябинца указывает на ряд вызывающих у нее вопросы моментов. Так, в квартире журналиста нашли свертки с наркотиками, но биологических следов самого челябинца на них обнаружено не было. Не было найдено его отпечатков и в самой квартире. Смущают адвокатов слишком уверенные действия полицейских во время обыска, а также возможное знакомство с ними одной из понятых.

С начала следствия, то есть уже два с половиной года, южноуралец находится в следственном изоляторе. Он считает это нарушением своих прав, апеллируя к решению вставшего на его сторону Европейского суда по правам человека. Впрочем, вынесено оно было в октябре 2022 года, уже после того, как Россия вышла из Совета Европы и отказалась выполнять постановления ЕСПЧ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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