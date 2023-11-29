В Челябинске на крупном заводе вспыхнул пожар

В Челябинске на втором за неделю крупном предприятии тушили пожар.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло во второй половине дня среды, 29 ноября, на территории Челябинского кузнечно-прессового завода в Ленинском районе областного центра.
По информации предприятия, пожар вспыхнул в 15:00 на кровле цеха по производству штампов и прессформ. Возгорание было локализовано в кратчайшие сроки. В настоящее время пожар потушен. Пострадавших в результате ЧП нет.
В МЧС заявили, что следов внешнего воздействия при обследовании площади горения обнаружено не было, причина пожара устанавливается.
Напомним, что в минувшее воскресенье, 26 ноября, пожар пришлось тушить на территории Челябинского тракторного завода: на территории электроподстанции загорелся трансформатор.
Челябинск, Виктор Елисеев
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