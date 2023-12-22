Саткинский район упраздняют. На его месте появится округ

Власти Челябинской области согласовали ликвидацию Саткинского муниципального района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление подписал вчера, 21 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Согласовать упразднение Саткинского района, Айлинского сельсовета, города Бакал, рабочего поселка Бердяуш, рабочего поселка Межевой, Романовского сельсовета, города Сатка и рабочего поселка Сулея, – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. – Согласовать объединение этих административно-территориальных единиц. Согласовать изменение статуса Саткинского района на статус Саткинского округа с административным центром в городе Сатка».

Инициатива объединения «малых» муниципалитетов и района в один большой округ появилась в Сатке в 2021 году. Тогда жители встретили ее весьма настороженно. Однако в сентябре нынешнего года глава Саткинского района Александр Глазков сообщил, что стремления районных властей получили поддержку регионального правительства.

Таким образом Саткинский район стал вторым после Коркинского, который сменит статус – Коркинский район был преобразован в муниципальный округ в январе 2023 года.

Напомним, преобразование муниципального района в муниципальный округ предполагает упразднение органов местного самоуправления на «низовом» уровне. Если в район, как правило, входят несколько муниципальных образований (города и поселки городского типа в статусе городских поселений, села – в статусе сельских), то в муниципальном округе вся власть концентрируется в руках единой администрации.

При этом, в отличие от городских и сельских поселений, главу округа, согласно действующему законодательству, жители выбирают не непосредственно – это делают по итогам предварительного конкурса депутаты муниципального парламента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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