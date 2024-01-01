Москва, Январь 01 (Новый День, Игорь Юров) – Минстрой повысил нормативную стоимость жилья: с 1 января этот показатель увеличивается на 4,2%. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на I полугодие 2024 года устанавливается в размере 97 тыс 547 рублей. До этого квадрат оценивался в 93 тыс 457 рублей.

Кроме того, проект приказа определяет показатели средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на I квартал 2024 года.

Например, в Москве это 170 тыс. 578 рублей, в Санкт-Петербурге – 165 тыс 315, в Свердловской области – 107 тыс 612, в Челябинской – 80 тыс 467, в Крыму – 120 тыс 948, в Севастополе – 120 тыс 885 рублей.

Показатели определены по новой методике, утвержденной приказом Минстроя №584/пр от 18.08.2021, после обработки и анализа официальной статистической информации Росстата об уровне цен на рынке жилья. При этом, согласно изменениям, внесенным в данную методику, в феврале 2022 года, в городах федерального значения показатели средней рыночной стоимости 1 квадрата общей площади жилого помещения на очередной квартал могут устанавливаться на основании обращения высшего должностного лица города.

Добавим, что итогам 2023 года в отдельных регионах Минстрой фиксирует незначительное снижение рыночной стоимости (например, в Краснодарском крае и Бурятии), в среднем же во всех федеральных округах наблюдается небольшой рост.

Регионами с наиболее высокой стоимостью квадратного метра в IV квартале 2023 года стали: Москва, Санкт-Петербург, Приморский край, Чукотский автономный округ и Краснодарский край.

Самая низкая стоимость зафиксирована в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Курганской области и Чечне.

Москва, Игорь Юров

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube