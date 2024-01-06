«Кучи Текслера», «отвалы Котовой»: на Кировке вновь выросли снежные горы (ФОТО)

В Челябинске до сих пор не могут справиться с последствиями новогодних снегопадов: снег не вывозят даже с главной пешеходной улицы города, являющейся, между прочим, учреждением культуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городские власти ежедневно отчитываются о борьбе со снегом: например, вчера, 5 января, сообщалось: «Город убирают 328 единиц техники и 532 рабочих. Все силы подрядчиков брошены на ликвидацию заужений, очистку тротуаров и остановок, а также вывоз снега. За сутки полигон принял 26,5 тысяч кубометров снега».

По словам чиновников, каждую ночь ведутся работы по расчистке парковочных пространств и правых полос, а также вывозу снега. Проспект Ленина и улицу Воровского таким образом убирали и 3, и 4 января. В ночь на 5 января снег убирали с улицы Кирова. Но до Кировки, на которой сходятся выше названные улицы, так и не добрались.

Главный городской променад, являющийся учреждением культуры, конечно, чистят, но снег не вывозят, а сгребают в сторону. В результате на пешеходной улице выросли снежные горы, некоторые из них поднялись уже выше человеческого роста.

Эти фотографии сделаны вечером 5 января

Напомним, впервые «складировать» снег на Кировке начали в 2016 году. Тогда горожане прозвали скопление грязного снега «Тефтелевы кучи» и «Дубровские холмы». В 2019 году снег с Кировки не вывозили весь январь – так появились «Елистратовские отвалы». Сейчас ситуация повторяется.

Горожане уже называют снежные кучи именами губернатора Текслера и мэра Котовой.

Челябинск, Софья Артемьева, фото Ульяна Белкина

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