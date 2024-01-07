В Челябинске отправили под стажу подростка, обвиняемого в диверсии на военном аэродроме

В Челябинске определили меру пресечения подозреваемому в попытке совершить диверсию на одном из объектов Министерства обороны РФ.

Как уже сообщал «Новый День», его задержали 5 января. По данным ФСБ, он был завербован посредством соцсетей и пытался совершить диверсию по заданию спецслужб Украины.

Диверсантом оказался 16-летний дагестанец. По версии следствия, он поджег бомбардировщик СУ на военном аэродроме в Челябинске, но самолет быстро потушили. Кроме того, парня подозревают в поджогах на железной дороге в Дагестане.

Сегодня Тракторозаводский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил задержанного под стражу до 5 марта. Напомним, ему вменяют преступление, подпадающее под часть 3 статьи 30, пункт «в» части 2 статьи 281 УК РФ (покушение на диверсию на объекте Вооруженных сил). Санкции названных статей предусматривают до 20 лет лишения свободы.

Челябинск, Павел Зварзин

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