Челябинцев, отказывающихся подчиниться требованиям мэрии, в морозы оставили без отопления

Челябинцы, обитающие в доме №108 по улице Новороссийской направили очередное обращение главе следственного комитета России Александру Бастрыкину: их вымораживают в буквальном смысле этого слова.

Как уже сообщал «Новый День», накануне Нового года челябинцы получили от городских властей судебные иски о принудительном выселении: их дом попал в границы участка, выделенного для комплексного развития территории. Вместо переезда в новые квартиры им предложили компенсацию в размере 50 тысяч рублей за квадратный метр (это почти вдвое меньше средней рыночный цены в Челябинске и в полтора раза ниже усредненной стоимости «квадрата», установленной для областного центра на четвертый квартал 2023 года региональным министерством тарифного регулирования).

На покупку нормального жилья этих средств не хватит. Тем более, что живут в доме, в основном, пенсионеры. А значит, даже на ипотеку они рассчитывать не смогут. По сути, чиновники предлагают им переехать из двухкомнатных квартир в комнату в коммуналке, сетуют челябинцы. И отказываются выезжать, через суд требуя отменить решение о признании их дома аварийным.

Но тут случилась новая напасть.

В минувшем году один из бывших собственников передал свою квартиру мэрии. Осенью в этой квартире неизвестные выломали окна и двери. Новый собственник – администрация это событие проигнорировала, утверждают жильцы, и им пришлось самим вставлять выломанные конструкции. И именно в этой квартире лопнула батарея, в связи с чем управляющая компания 6 января отключила тепло во всем здании, так как доступа в квартиру, где произошла авария, нет. Жильцы обратились во все инстанции, но им посоветовали дождаться 9 января, когда чиновники вернутся на работу. То, что сегодня ночью в Челябинске ожидается до 25 градусов мороза, никого не волнует.

Жильцы дома обоснованно боятся, что до вторника, 9 января, система отопления разморозится и жить в доме станет невозможно. И то, что авария произошла в квартире, принадлежащей мэрии, им не кажется совпадением: они считают, что таким образом их просто выживают.

Челябинск, Павел Зварзин

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