В 2024 году жителям России придется больше работать

2024 год принесет жителям России лишний день и 3 рабочие субботы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самым коротким трудовым месяцем, как обычно, станет январь: в нем всего 17 рабочих дней. Февраль, традиционно занимавший в предыдущие годы, второе место среди самых коротких рабочих периодов, в наступившем году пропустил вперед июнь, когда трудится придется всего 19 дней из 30. А в феврале, как в марте и мае, придется отработать по 20.

Самая короткая рабочая неделя – всего 2 дня – ждет россиян на стыке апреля и мая. Зато предыдущая (с 22 по 28 апреля) будет 6-дневной. Кроме того, рабочими будут субботы 2 ноября и 28 декабря. При этом самыми длинными трудовыми месяцами станут июль и октябрь, в которых нет ни праздников, ни переносов.

Что касается выходных и праздников, то, помимо января, отдых более 2 дней подряд ждет россиян в феврале (с 23 по 25 включительно), в марте (с 8 по 10 включительно), в апреле (с 28 по 1 мая включительно), в мае (с 9 по 12 включительно) и в декабре (с 29 по 31 включительно).

12 июня выпадает на среду, поэтому власти решили не делать переносов, а просто «разорвать» выходным рабочую неделю.

4 ноября будет нерабочим понедельником, но перед ним назначена рабочая суббота (2 ноября).

В целом, в 2024 году жителям России придется отработать 248 дней, что на 1 больше, чем в 2023-м. Если сравнивать рабочее время в часах, то в наступившем году, в соответствии со стандартным 40-часовым графиком, трудиться будем на 6 часов дольше, чем в году ушедшем.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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