В Челябинске учащиеся младшей школы остаются дома

В Челябинске из-за мороза отменили занятия учеников начальной школы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, во вторник, 9 января, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 4 классы первой и второй смены.

Ночью и утром на 9 января в разных районах областного центра было -26, -28 градусов скорость ветра 3-8 метров в секунду, ночью – порывы до 13 метров в секунду. Днем, согласно прогнозу Челябинского гидрометцентра, будет 16-18 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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