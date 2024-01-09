Мэрия Челябинска прокомментировала ситуацию с домом, оставшимся в Рождество без отопления – после вмешательства СК

Мэрия Челябинска официально прокомментировала ситуацию с домом №108 на улице Новороссийской, оставшимся в Рождество без отопления. Сделали это чиновники после сообщения Следственного комитета о проверке.

Как уже сообщал «Новый День», в квартире, принадлежащей муниципалитету ( в которой никто не живет), лопнула труба отопления. По словам жильцов, 6 января парило так, что стены во всем доме стали мокрыми. Достучаться до собственника – мэрии оперативно не удалось: жильцам порекомендовали дождаться начала рабочей недели, а управляющая компания отключила в доме отопление – чтобы не парило и в подъезд не бежала горячая вода.

7 января жильцы отправили видеообращение глава Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину заявив, что при температуре на улице ниже минус 20 их дом уже сутки стоит без тепла. В СК, в отличие от челябинских чиновников, отреагировали быстро:

«Председатель СК России поручил доложить о расследовании обстоятельств нарушения прав жителей Челябинской области

В средствах массовой информации размещено обращение жителей города Челябинска, в котором они сообщают, что их дома признаны аварийными и в ближайшее время они подлежат сносу. Вместо переезда в новые квартиры местные власти предложили жителям лишь небольшую денежную компенсацию. Ранее жители домов уже обращали внимание общественности и правоохранительных органов на свою проблему.

Кроме того, отмечается, что один из бывших собственников квартиры в указанных домах передал свое жилье местной администрации. Недавно в этой квартире лопнула батарея, и управляющая компания отключила тепло во всем здании, поскольку доступа в квартиру, где произошла авария, нет.

Обратившиеся граждане переживают, что из-за сильных морозов система отопления разморозится и жить в доме станет невозможно. Жители высказывают предположение, что таким образом их пытаются выселить из квартир.

Следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), также организована проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель СК России поручил руководству СУ СК России по Челябинской области доложить о ходе и результатах расследования обстоятельств нарушения жилищных прав граждан».

Это сообщение Следственного комитета РФ появилось 8 января в 12:39 по уральскому времени. Через 3 часа – в 15:34 мэрия выступила с официальным заявлением:

«В связи с повреждением трубы в одной из квартир, в доме вчера, 7 января, с 14:00 до 16:00 и с 22:00 до 23:00 было отключено отопление для проведения восстановительных работ. Доступ в квартиру был обеспечен с участием полиции.

Таким образом, отопление в доме 108 по улице Новороссийской отсутствовало суммарно в течение трех часов и после 23:00 7 января было восстановлено в полном объеме.

Данный дом находится в процессе расселения, обслуживается УК «Эверест» и в полном объеме обеспечен всеми ресурсами».

Жильцы дома возмутились: они настаивают, что тепло отключили еще 6 января,

а чиновники на место аварии до обращения к Бастрыкину не выезжали – откуда им знать, сколько часов отсутствовало тепло?

«По закону отключение отопления возможно на конкретное количество часов при определенной температуре жилого помещения. Ощущение, что в администрации взяли минимальный порог: «не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°C до +10°C», – комментирует ситуацию telegram-канал Валентины Волковой. – Возможно, отсюда и взялась версия мэрии про 3 часа? Ведь она позволяет избежать привлечения к ответственности».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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