В Челябинске потребовали лишить ЦКС статуса регионального оператора по обращению с ТКО

После срыва вывоза отходов с контейнерных площадок в Челябинске потребовали расторгнуть соглашение с действующим регоператором.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с соответствующим предложением обратился в министерство экологии области общественник Ярослав Щербаков.

«За вывоз мусора в городе (Челябинске. – НД) у нас отвечает ЦКС по соглашению с областным минэко. Согласно договору, количество срывов вывоза ТКО не должно превышать 10 нарушений в год, – рассуждает челябинец. – Судя по сообщениям, таких нарушений уже в этом году может быть существенно больше».

Между тем, министерство вправе досрочно расторгнуть соглашение и лишить ЦКС статуса Регоператора, если в течение года по его вине были допущены многократные (2 и более) нарушения.

«Сейчас виновниками и власть и регоператор поспешили назвать погоду, автомобилистов и ЖЭКи», – отмечает южноуралец.

Но это больше похоже на перекладывание ответственности и нежелание исполнять обязанности: у Регоператора – вывоза ТКО по графику; у минэко – контроля за регоператором; у мэрии – организации благоустройства – «а это не столько гирлянды, сколько своевременный вывоз отходов и мусора, в зимнее время года – уборка и вывоз снега...» – напоминает общественник.

Напомним, ранее после многочисленных жалоб челябинцев мэрия вынуждена была обратиться в правительство и силовые ведомства с просьбой дать оценку действиям регионального оператора после многократных срывов графиков вывоза твердых коммунальных отходов. В ЦКС в проблемах с вывозом мусора винят неубранный снег и горожан, паркующихся на подъездах к контейнерным площадкам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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