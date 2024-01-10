Поезд Челябинск – Екатеринбург снова попал в «историю»

Железнодорожный «Орлан», курсирующий между Челябинском и Екатеринбургом снова попал в «историю».

Как уже сообщал «Новый День», за время новогодних каникул рельсовый автобус трижды оказывался в центре скандала: 2, 5 и 7 января вместо трех заявленных вагонов подавали только два. И пассажирам, купившим билеты в отсутствующий вагон, приходилось стоят несколько часов, либо «отбивать» сидячие места у попутчиков.

Первый рабочий день тоже не обошелся без проблем: в одном из вагонов состава, отправившегося утром из Челябинска, не работало отопление: «-30 на улице, -2 – в поезде», – рассказали пассажиры в соцсетях.

«9 января в пригородном поезде №7005/7025 (отправление в 6:39 по местному времени) сообщением Челябинск – Екатеринбург вышла из строя система вентиляции одного из вагонов. Пассажирам было предложено пересесть в другие вагоны, – заявили в пресс-службе ЮУЖД. – Информация о возможности пересадки также транслировалась по громкой связи на протяжении всего маршрута на каждой остановке».

Однако ехавшие в этом поезде утверждают, что холодно было во всех вагонах. Сейчас в ситуации разбирается транспортная прокуратура.

Челябинск, Софья Артемьева

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