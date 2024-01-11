В челябинских школах отменили занятия из-за мороза

В Челябинске из-за мороза отменили занятия для большинства учащихся первой смены.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в четверг, 11 января, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 9 классы первой смены.
Ночью и утром 11 января в разных районах областного центра было -28, -30 градусов по Цельсию. Днем, согласно прогнозу Челябинского гидрометцентра, будет 21-23 градуса ниже нуля.
Челябинск, Виктор Елисеев
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