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Четверг, 11 января 2024, 04:31 мск

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В челябинских школах отменили занятия из-за мороза

В Челябинске из-за мороза отменили занятия для большинства учащихся первой смены.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в четверг, 11 января, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 9 классы первой смены.

Ночью и утром 11 января в разных районах областного центра было -28, -30 градусов по Цельсию. Днем, согласно прогнозу Челябинского гидрометцентра, будет 21-23 градуса ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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