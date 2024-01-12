Под петицией за отставку мэра Челябинска за 3 дня подписались более 16 тысяч человек

Под петицией за отставку главы администрации Натальи Котовой за 3 дня подписались более 16 тысяч человек. Причем 75% подписей были поставлены за последние сутки.

Как уже сообщал «Новый День», петиция была размещена 9 января, на следующий день, когда число подписей достигло 3,5 тысяч, городские власти заявили о «происках Запада» и попытках таким образом выведать персональные данные челябинцев.

Судя по всему, это заявление имело обратный эффект: только 11 января под петицией подписались более 7 тысяч человек, сегодня к 10:30 – еще 4 тысячи.

Челябинск, Павел Зварзин

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