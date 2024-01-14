В центре Челябинска вывесили баннер с требованием отставки мэра

Активисты разместили на одном из мостов Челябинска баннер в поддержку петиции за отставку главы города Натальи Котовой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конструкция появилась в ночь на воскресенье, 14 января, на мосту через реку Миасс в центре Челябинска. Фото с нею было опубликовано в социальных сетях.

Создатели баннера призывают горожан подписаться за отставку чиновницы. Также на конструкции размещен бар-код, направляющий на страницу с петицией.

Напомним, петиция была размещена 9 января, на следующий день, когда число подписей достигло 3,5 тысяч, городские власти заявили о «происках Запада» и попытках таким образом выведать персональные данные челябинцев.

Судя по всему, это заявление имело обратный эффект: только 11 января под петицией подписались более 7 тысяч человек.

Впрочем, к концу недели активность горожан существенно снизилась. Но и сейчас количество подписей уже превышает 18,2 тысячи.

Несмотря на подчеркнутое нежелание мэрии учитывать мнение подписавших требование об отставке горожан, следует отметить, что количество подписантов достаточно велико. Например, поводом для начала масштабных работ по расширению автодороги по улице Худякова (вдоль Челябинского городского бора) послужили результаты социологического опроса, в котором приняли участие 800 человек. Причем поддержали идею расширения менее 80% респондентов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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