Земли стало больше, народу – меньше: Челябинской области исполнилось 90 лет

Челябинской области исполнилось 90 лет. 17 января 1934 года ВЦИК СССР принял решение о разделении Уральской области на две самостоятельных – Челябинскую и Свердловскую.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», административное формирование территории области началось в восемнадцатом веке. В сентябре 1736 года на правом берегу реки Миасс полковником Тевкелевым была заложена Челябинская крепость, которая через 8 лет была официально признана центром Исетской провинции, в 1796 эта территория вошла в состав Оренбургской губернии. В 1919 году была создана Челябинская губерния, правда без Златоустовского уезда, который присоединили в 1923 году. А уже на следующий год Челябинская губерния была ликвидирована, и на ее территории созданы Челябинский, Златоустовский, Троицкий, Верхнеуральский округа, входящие в состав Уральской области.

В современных границах Челябинская область существует с 6 февраля 1943 года. Общая площадь составляет 88 тысяч 529 квадратных километров (это больше, чем 5 лет назад на 600 кв км). В состав области входят 15 городских округов, 1 городской округ с внутригородским делением, 27 муниципальных районов, 27 городских поселений, 7 внутригородских районов, 242 сельских поселения.

Население области за последние 10 лет сократилось почти на 200 тысяч человек – с 3 миллионов 600 тысяч в 2013-м до 3 млн 407 тысяч в 2023-м.

По данным министерства здравоохранения региона, с 2015-го по 2020 год количество больничных учреждений сократилось на 22,6%, с 119 до 92. Поликлиник стало меньше почти на 40%, всего в 2020 году их было 20. Сегодня на сайте минздрава указано 149 подведомственных учреждений: из них 53 больницы общего профиля, 7 детских и 20 специализированных больниц и диспансеров.

В 2005 году в Челябинской области работали 1 тысяча 319 общеобразовательных школ, в 2013-м – 876, в 2017-м – 815, сегодня – 818.

В конце 90-х годов ХХ века в регионе насчитывалось около 50 православных приходов, сегодня – более 250.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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