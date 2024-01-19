Перелеты экономкласса в России подорожали на 22%

Перелеты экономкласса в России в течение 2023 года выросли более чем на 22%. Об этом сообщает Росстат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в декабре средняя стоимость достигла 7,6 тыс рублей за 1 тыс км полета.



Это самый резкий рост с 2008 года, когда средние цены за год поднялись на 30,9%. В 2022 году перелеты подорожали на 15,6%, в 2021-м – на 5,97%.



Перевозчики объясняют ситуацию прекращением действия программы, введенной в условиях санкций в позапрошлом году и заявляют, что прямое сравнение 2023 и 2022 годов некорректно, а чтобы получить объективную картину, необходимо сравнить 2023 и 2019 годы: «По нашим данным, стоимость перевозки в салоне экономического класса на внутреннем рынке России за период 2019-2023 за 1 тыс км пути изменилась всего на 4%», – цитирует представителей одной из авиакомпаний РБК, добавляя: «Перевозчик подчеркнул, что гражданская авиация – одна из самых пострадавших от санкций отрасль, что приводит к опережающему инфляцию росту себестоимости перевозок».

По данным сервиса «Яндекс Путешествия», наиболее высокий рост зафиксирован на рейсах в Минеральные Воды – билеты в 2023 году подорожали в 1,5 раза, в Махачкалу – 49%, в Санкт-Петербург – на 33%, в Уфу – на 30%, в Москву – на 29%.

На международных линиях на 6% выросли цены на билеты в Узбекистан и Израиль, на 8% – в Таиланд, на 13% – в Киргизию. А вот перелеты в Китай подешевели на 25,5%, в Турцию (по схеме туда – обратно) – на 11%, в Казахстан на 3,4%.

Москва, Игорь Юров

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