В центре Челябинска закрыто движение из-за пожара

В центре Челябинска, в районе цирка, полностью закрыто движение для автотранспорта. Причина – пожар в торговом комплексе «Европа – Азия».

Как уже сообщал «Новый День», сигнал в экстренные службы поступил примерно в 17 часов 15 минут. Пожарные приехали довольно быстро, но не смогли подобраться к гидрантам, заваленным горами снегами.

К 18:15 площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров, к 18:45 – до 1200 «квадратов». Пришлось вызывать специальную технику, способную подавать воду из реки Миасс. В целях безопасности закрыто движение по улице Кирова от Братьев Кашириных до улицы Труда в обе стороны, по улице 8 марта от Каслинской до Кирова в обе стороны, по Братьев Кашириных от Каслинской до Кирова в сторону цирка.

На соседних магистралях: Свердловском проспекте, Каслинской – Красной и улице Труда 10-балльные пробки.

Данные сервиса «Яндекс-пробки» на 19:07 местного времени

Челябинск, Павел Зварзин

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