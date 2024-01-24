Пассажиров поезда Томск – Адлер ночью высадили в уральской тайге

Пассажиров поезда №115 Томск – Адлер ночью высадили посреди уральской тайги.

Как сообщили РИА «Новый День» в Приволжской транспортной прокуратуре, инцидент произошел в ночь на 22 января. Проводник одного из вагонов разбудила 6 человек, ехавших до станции Чернушки, сообщив, что им пора выходить. Когда люди вышли на платформу, поезд сразу же тронулся. И тут обнаружилось, что кругом глухой лес.

Оказалось, что пассажиров высадили на станции Щучье Озеро, находящейся в 51 километре от места назначения. Четверо умудрились вызвать такси, еще двух подобрал проходивший мимо товарняк.

В РЖД происшествие объяснили «неблагоприятными погодными условиями и неверным определением местоположения»: якобы, поезд опаздывал, а проводница была не в курсе и высадила пассажиров по расписанию.

Кстати, на станции Щучье Озеро поезд №115 обычно не останавливается.

В компании обещали выплатить каждому, вынужденному «гулять» ночью в лесу, полную стоимость билета, начислить солидную сумму баллов по системе «РЖД бонус», а также возместить стоимость проезда в такси.

Напомним, 11 января из поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург высадили кота, который сбежал из купе и отправился гулять по вагону. Несмотря на то, что на него был куплен билет, проводница решила, что животное бездомное и заскочило в вагон на остановке. Кота выбросили на вокзале в Кирове. Волонтеры искали кота по всему городу, за поисками следили неравнодушные люди по всей стране. 20 января кота Твикса нашли погибшим.

Пермь, Ольга Арсентьева

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