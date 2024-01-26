Рост цен в промышленном секторе Южного Урала за год превысил 20%

Наибольший рост цен зафиксирован в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс цен производителей промышленных товаров по Челябинской области в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем 2023 года вырос на 0,3%, с декабрем 2022 года – на 20,6%. Об этом говорится в докладе Челябинскстата.

Наибольший месячный рост зафиксирован в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха (+0,8%). Далее следует добыча полезных ископаемых (+0,5%) и обрабатывающая промышленность (+0,2%). В секторе водоснабжения, водоотведения, а также сбора и утилизации отходов цены остались без изменений.

По сравнению с декабрем 2022 года больше всего выросли аппетиты у производителей, занятых добычей полезных ископаемых, – здесь годовой рост цен составил 23,7%. В обрабатывающих производствах стоимость товаров выросла на 22,2%. На 9,5% выросли запросы предприятий сферы водоснабжения, водоотведения и обращения с отходами. Предприятия сектора обеспечения электроэнергией, газом и паром повысили стоимость своих товаров на 1%.

Напомним, по данным ЦБ России, инфляция в декабре 2023 года составила в Челябинской области 7,31% в годовом выражении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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