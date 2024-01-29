В Челябинской области режим «черного неба» продлили еще на сутки

В шести городах Челябинской области продлили режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, сохраняются в регионе с 22 по 30 января.

В связи с этим режим НМУ первой степени опасности, действовавший в Челябинске, Карабаше, Коркино, Сатке, Златоусте и Магнитогорске с 20 часов 22 января, продлен до 20 часов 30 января.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды лучше отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду желательно выбирать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Отметим, что на Южном Урале в январе трижды объявляли об угрозе смога. В общей сложности метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в первом месяце наступившего года наблюдаются на протяжении почти 11 суток.

По информации синоптиков, Челябинск и область в целом не слишком благоприятная метеорологическая ситуация. «Особенности географического расположения, рельефа местности создают особые условия для формирования застоев и инверсий, – комментируют эксперты. – Согласно научно-прикладному справочнику «Климат России» за 2007 год повторяемость слабого ветра со скоростью 0-1 метр в секунду составляет в Челябинске 46,7%, среднегодовая скорость ветра 2,6 метра в секунду. Из-за влияния сибирского антициклона количество дней с инверсиями доходит до 60-70%. И для сравнения: в Екатеринбурге – повторяемость слабого ветра 22,4% (в 2 раза меньше), среднегодовая скорость ветра 3,1 метра в секунду».

В результате, в Челябинске в среднем в первой половине 2010-х годов повторяемость дней с НМУ составляла 35%. Со второй половины 2010-х ситуация зачастую была еще хуже. Так, в 2016 году в Челябинске повторяемость НМУ была 47%. Похожая картина наблюдалась и в 2023 году: тогда синоптики зафиксировали 161 день с неблагоприятными метеоусловиями первой степени и 7 дней – с НМУ второй степени. Таким образом, повторяемость их в прошлом году чуть превысила 46%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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