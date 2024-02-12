Челябинская область может сменить представителя в верхней палате парламента

В Челябинске активизировались слухи об отставке сенаторши, прославившейся неоднозначными инициативами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на фоне проходящей в Челябинской области Всероссийской Спартакиады сильнейших в коридорах власти заговорили о том, что в скором времени одно из сенаторских кресел может занять уроженка Златоуста, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

«Нынешний сенатор Маргарита Павлова навлекла на себя много негатива после РЭФ своими громкими заявлениями, – пишет телеграм-канал «Кутикулы», – поэтому, скорее всего, ей подберут менее заметную должность».

Напомним, в ноябре прошлого года, выступая на Русском экономическом форуме в Челябинске, парламентарий заявила, что нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. «Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом по сути ни к чему не приводит, – заявила Павлова по итогам форума. – Они начинают работать либо по иным специальностям, либо еще что-то, и вот этот поиск себя затягивается на долгие годы, и в результате упускается детородная функция».

Это заявление подняло волну возмущения в России. Тем более, что сама дама-сенатор имеет в своей копилке целых два диплома о высшем образовании. При этом по первой специальности тоже не работала.

И хотя позднее Маргарита Павлова заявила, что отнюдь не выступает против обучения девушек в вузах, а лишь хотела подчеркнуть, что для девушки и женщины главной ролью должна оставаться роль матери, и ею ни в коем случае нельзя жертвовать ради того же высшего образования, разразившийся после ее выступления скандал было уже не унять.

Причем это было далеко не первое неоднозначное высказывание Маргариты Павловой. Например, в феврале 2022 года она заявила о необходимости расширения списка опасного контента в интернете, который можно блокировать без решения суда. Сделать это необходимо, объясняла парламентарий, чтобы противодействовать распространению пропаганды радикального феминизма и идеологии чайлдфри. В ответ ее оппоненты обвинили ее в том, что это предложение противоречит конституции.

Однако больше всего недовольство южноуральцев вызывает то, что все эти громкие инициативы сенатора никак не связаны с реальными проблемами, коих немало в Челябинской области, интересы которой Павлова призвана представлять в верхней палате российского парламента.

Между тем, у Светланы Ишмуратовой уже есть опыт законодательной деятельности: в 2007-2011 годах она была членом Государственной думы. И за ней не тянется шлейф неоднозначных высказываний и инициатив. Зато многие еще помнят блестящие выступления спортсменки, с честью защищавшей флаг страны на соревнованиях самого высокого уровня.

Это может склонить весы в ее сторону, отмечают наблюдатели, и именно она в таком случае составит компанию действующему главе региона на губернаторских выборах, намеченных на сентябрь этого года (по традиции, кандидат в губернаторы идет на выборы в связке с будущим сенатором).

Челябинск, Виктор Елисеев

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