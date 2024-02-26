В Челябинске задержали экс-владельца ЧЭМК

В Челябинске задержали бизнесмена, потерявшего контроль над ферросплавным холдингом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители силовых структур в Челябинске задержали челябинского предпринимателя Юрия Антипова, контролировавшего через компанию «Эталон» АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы».

«Владелец Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов задержан в рамках дела о мошенничестве», – сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что сегодня, 26 февраля, Арбитражный суд Свердловской области принял решение передать государству акции всех трех предприятий.

Напомним, иск о национализации Генпрокуратура подала в начале февраля. Основанием для этого стали нарушения при приватизации и переход предприятий под фактический контроль резидентов недружественных государств.

Напомним, «развод» челябинских бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова продолжался на протяжении нескольких лет, закончившись в августе 2020 года. В итоге Аристову достались продовольственный дивизион принадлежавшей предпринимателям Урало-Сибирской металлургической компании – компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также одноименный центр пищевой индустрии.

Юрию Антипову отошли металлургические активы – ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и обогатительная фабрика «Метагломерат» (Кусинский район). Первые три предприятия поначалу входили в Урало-Сибирскую металлургическую компанию, контроль над которой перешел к Юрию Антипову. Состав учредителей после этого несколько раз менялся, пока к июню прошлого года все пять предприятий официально перешли под контроль АО «Компания Эталон». Саму же УСМК ликвидировали после присоединения к АО «Компания Эталон».

16 февраля в ходе визита в Челябинск президент России Владимир Путин поддержал инициативу по переносу ЧЭМК за границы Челябинска. На прошлой неделе стало известно о закрытии на предприятии электродного производства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube