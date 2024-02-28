Аналитики представили опыт Челябинской области как пример неэффективности реформы ТКО

В Совете Федерации РФ заявляют об отсутствии эффекта от реформы ТКО и «безволии губернаторов» в решении этой проблемы. В качестве примеров, в числе прочего, приводят и Челябинскую область.

Вопрос обсуждался на совместном заседании комитетов Совета Федерации, на котором был представлен доклад с анализом хода мусорной реформы в регионах РФ, а также критические замечания экспертов.

Как уже сообщал «Новый День», в минувшем году председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко неоднократно отмечала неэффективность действующей системы обращения с ТКО: «Выясняется, что решить вопрос с отходами не удалось, а регоператор кроме предложений увеличить тариф в 15 раз делать ничего не хочет», – прокомментировала она ситуацию в одном из регионов, впрочем, характерную для многих субъектов РФ.

В новом докладе о работе сферы в качестве ярких отрицательных примеров приводятся регионы УрФО, в том числе и Челябинская область.

«Аналитики ставят под сомнение эффективность реализуемых мероприятий, направленных на достижение установок президента Владимира Путина, касающихся переработки, утилизации и захоронения отходов на срок до 2030 года, при сохранении текущих тенденций, – анализирует доклад «Правда УрФО». – В поле зрения отраслевиков попал принятый в августе закон 476-ФЗ, которым установлена возможность продления срока действия статуса регоператора на 5 лет, если объем инвестиций в строительство объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО составил не менее 1 млрд. Как отмечают специалисты, приводя примеры провальной работы коммерсантов в регионах, в таком формате «это лишь дает зеленый свет злоупотреблениям».

В частности, отмечают эксперты, неконкурсная процедура продления срока полномочий «дискриминирует системы конкурентных отношений в РФ, позволяя эксплуатировать коррупционную схему распределения средств региональных операторов, изъятых у потребителей всех категорий через завышенные нормативы накопления ТКО. Инвестиции регоператоров в сумме более миллиарда рублей представлены в основном концессионными соглашениями, плата концедента в которых предусмотрена в виде поступления бюджетных средств. При этом сметные стоимости объектов таких соглашений завышены в несколько раз и не оправданы технологически».

В докладе заявляется, что в сфера ЖКХ наблюдается прямое лоббирование проектов, «целью которых является только управление финпотоками, но никак не улучшение работы жилкомхоза и качества жизни людей».

По мнению экспертов, чтобы исполнить указ президента, нужно снизить количество образования ТКО и увеличить переработку по отношению к контрольной точке. Однако реализуемая порядка 10 лет модель принципиально не позволяет этого достичь, «поскольку основной интерес участников системы заключается как раз в увеличении количества отходов и связанных с ними операций. Отсюда и различные уловки».

Одна из таких уловок –это признание РДФ-топлива продуктом переработки. Оно представляет собой измельченные горючие отходы. Предполагалось, что топливо будет востребовано, например, цементными заводами. Однако представители этой отрасли заявляют, что основным критерием получения качественного цемента является стабильная и высокая температура. А апробированные ими образцы топлива не позволяет обеспечить ни то, ни другое из-за своей неоднородности. Плюс – перенастройка стоит кратно дороже, чем газ. При этом, добавляют эксперты, использование РДФ-топлива увеличит выбросы диоксина и фурана из-за отсутствия адекватной системы дожига и очистки.

Такой же сомнительной, по мнению специалистов, представляется идея компоста из органики, которую развивают, например, в Челябинской области.

По мнению экспертов, требуемая переработка фактически не производится, и «компост» часто представляет собой смесь отходов с инородными кусками, малопригодную даже для пересыпки на полигонах ТКО.

Кстати, один из южноуральских концессионеров который год не выполняет условия концессии, предусматривающей, что выборка вторсырья на мусоросортировочном комплексе должна составлять не менее 20%: по итогам января этот показатель не достиг и 12%.

«По сути, саботаж заложен в самой федеральной схеме обращения с ТКО, где за средства бюджета предусматривается строительство таких типовых комплексов за триллион рублей. И он в итоге дополнительно окажется в тарифе, который взыматься будет с потребителей – населения и организаций, – резюмирует «Правда УрФО» со ссылкой на экспертов отрасли. – Реализовать схему предполагается с помощью концессий, где одним из условий является обязанность концедента, то есть субъекта РФ, компенсировать выпадающие доходы из бюджета, как предполагалось в том же Челябинске и много где еще. То есть государство становится заложником системы, где уменьшение образования ТКО бьет по его же интересам».

Есть у специалистов и серьезные замечания к нормативам накопления отходов.

Основной объем критических замечаний планируется озвучить на мартовском пленарном совещании Совета Федерации.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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