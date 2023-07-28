«Закон работает явно плохо»: Матвиенко оценила ход «мусорной реформы»

Законодательство по так называемой «мусорной реформе» работает явно плохо – на место ликвидированной несанкционированной свалки приходит другая. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты парламента. По ее оценке, нет системности, в том числе, в организации переработки отходов.

«Я бы попросила, уважаемые сенаторы, помониторить ситуацию в регионах. Ну, что происходит – одну свалку ликвидируют, другая появляется. Одну свалку закрывают – везут (отходы) в лес – несанкционированные свалки опять загрязняют леса мусором и так далее. Это все-таки работа, надо вести системно», – подчеркнула Матвиенко.

При этом спикер Совета Федерации констатировала, что закон об отходах производства и потребления работает явно плохо. «Отчитываемся – столько-то свалок ликвидировано. Но, к сожалению, нет отчета сколько новых появилось. Потому что больше внимания, больше акцент надо делать не только на ликвидацию свалок, объектов накопленного экологического вреда, но надо на переработку, на утилизацию, на организационные меры по защите наших лесов и так далее от незаконных свалок – вот на это надо обращать внимание», – заявила она.

«Пока в этой части закон работает плохо, явно плохо. Поэтому в каждом субъекте надо наводить соответствующий порядок», – подчеркнула Матвиенко.

Ранее вопрос о провале «мусорной реформы» не раз поднимали в нижней палате парламента, где также отмечали, что сегодня по 3-4% отходов идут на переработку и энергетику, остальные- захораниваются. Причем, у большинства лицензированных полигонов объемы закончатся в 2024-2025 годах. В частности, депутат Госдумы Николай Коломейцев заявлял, что «федеральный оператор занимается не решением проблемы утилизации отходов». «Он занимается освоением потоков (средств), собираемых с граждан… Договорились завести сюда бэушные заводы, как это у нас часто бывает, которые на самом деле вредны для экологии», – подчеркивал Коломейцев.

Лидер «эсеров» Сергей Миронов также подчеркивал провал этого проекта. «Мусорная» реформа свелась к накоплению отходов и проблем. На мой взгляд, очевидно, что от «мусорной» реформы необходимо отказаться. В нынешнем виде она только усугубляет хронические проблемы в сфере обращения отходов», – заявлял политик.

Москва, Мария Соколова

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