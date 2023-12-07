Большая проблема: в Совете Федерации констатировали неэффективность «мусорной реформы»

Качественного сдвига с переработкой и утилизацией отходов после четырёх лет с момента старта «мусорной реформы» не произошло на фоне того, что региональные операторы заняты просто освоением денег. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня по итогам отчета профильного комитета верхней палаты парламента по ревизии сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По ее оценке, темой надо заняться серьезно с внесением необходимых изменений в законодательство.

Сегодня на пленарном заседании Совета Федерации глава комитета верхней палаты парламента по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных озвучил результаты ревизии сферы обращения с ТКО. «Реформа по созданию устойчивой системы обращения с ТКО недостаточно эффективна, что подтверждается Счетной палатой. Есть большое количество нерешенных вопросов, которые вызывают обоснованные нарекания у наших граждан, субъектов РФ, органов местного самоуправления. Целью нашей работы был поиск ключевых решений, которые позволят коренным образом переломить ситуацию», – отметил он.

«Необходимо навести порядок на всех контейнерных площадках страны. Это те места, по которым наши граждане ежедневно оценивают успешность реформы. За ее состояние должен отвечать один ответственный – это региональный оператор, за которым должна быть закреплена обязанность по вывозу всех отходов. Кроме того, за пять лет реформы не создано необходимого количества контейнерных площадок – при потребности в 1,5 млн в наличии только 900 тысяч… Также есть проблемы со специализированной техникой. Из 21 тысячи необходимых мусоровозов в стране работает только 18 тысяч», – пояснил сенатор.

По его словам, существует серьезная нехватка инфраструктуры для переработки ТКО. «Строительство таких объектов осуществляется в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО», которая действует до конца 2024 года. Времени осталось критически мало. Необходимо перейти в режим штабной работы с регионами на федеральном уровне… Отсутствует действенный и безболезненный для региона механизм расторжения соглашения с недобросовестным региональным оператором. Требуется усовершенствовать процедуру лишения юридического лица статуса регионального оператора, если он не выполняет свои обязанности. Кроме того, органы местного самоуправления говорят о сложностях применения штрафных санкций за некачественную работу», – констатировал Двойных.

«Закон нуждается в доработке в части установления специального регулирования в отношении отходов строительства и сноса, благоустройства, осадка сточных вод и иных видов отходов. Мы видим, что ряд коммерческих организаций передает в ТКО не региональным операторам. И, как следствие, значительный объем ТКО перетекает в иные виды отходов и не подвергается сортировке и переработке. Это связано с тем, что хозяйственные субъекты самостоятельно относят образующиеся у них отходы к тем или иным видам. Данные обстоятельства являются серьезной причиной массовых несанкционированных свалок», – уточнил сенатор, подчеркнув, что проблем значительно больше.

Комментируя это выступление, Матвиенко поддержала предложение комитета начать системную работу и подготовить изменения в законодательство. «Куда в регион не приедешь, губернаторы жалуются, что региональные операторы не понятно, кто, непонятно, как работают, плохо работают, их уволить никак нельзя. В итоге, хотя население платит за вывоз мусора, качественного улучшения далеко не везде видно», – подчеркнула спикер Совета Федерации.

«Такое ощущение, что региональные операторы воспринимают себя как финансовые менеджеры по управлению финансами, которые собираются с населения, а не озаботились серьезно качеством вывоза мусора, утилизации, сортировки, переработки. Прорывных вещей особо не наблюдается, поэтому надо заняться серьезно этой темой», – заключила Матвиенко.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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