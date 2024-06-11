российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 июня 2024, 11:49 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Регоператор рассказал, как свердловчане сортируют мусор

Уральцы охотно сортируют мусор, если во дворах есть специальные контейнеры. Особенно – сетки для пластика. В пресс-службе «Спецавтобазы», регоператора по обращению с отходами, рассказали, что с начала года вывезли из них почти 62 тысяч кубов пластика. Всего в зоне действия регоператора установлено 2,5 тысячи сеток.

«Сейчас многие люди стали лучше сортировать отходы благодаря сеткам для пластика. Но при этом довольно часто такое контейнерное оборудование портится – только с начала этого года произошло 52 таких случая. У многих сеток были сломаны колесики или оторвана крышка», – рассказала заместитель главного инженера ЕМУП «Спецавтобаза» Ольга Мигунова.

Регоператор напомнил, что в сетки можно выбрасывать емкости от бытовой химии, ПЭТ-бутылки, полиэтиленовые пакеты и другой пластик. Важно сполоснуть его от пищевых отходов, чтобы вся партия не была испорчена. Пока специалисты регоператора оценивают эффективность качества вторсырья в сетчатых контейнерах для пластика в 46,7%.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Мусорная реформа

Горнолыжки не будет. Что станет с огромным мусорным полигоном на окраине Екатеринбурга после рекультивации / «Стало только хуже»: Матвиенко оценила ход мусорной реформы / Уральцы сдали в переработку 11 тысяч автопокрышек / Российским торговцам, отдающим на благотворительность продукты с ограниченным сроком годности, могут отменить НДС / Облсуд запретил строить полигон «Юг», его должны удалить из терсхемы / Север или юг? Пышма или Сысерть? Где все-таки будут полигон и мусоросортировка для Екатеринбурга / Крупнейший мусорный оператор Подмосковья «РТ-Инвест» готов передать свои активы властям за 1 рубль / Большая проблема: в Совете Федерации констатировали неэффективность «мусорной реформы»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика, Мусорная реформа,