Регоператор рассказал, как свердловчане сортируют мусор

Уральцы охотно сортируют мусор, если во дворах есть специальные контейнеры. Особенно – сетки для пластика. В пресс-службе «Спецавтобазы», регоператора по обращению с отходами, рассказали, что с начала года вывезли из них почти 62 тысяч кубов пластика. Всего в зоне действия регоператора установлено 2,5 тысячи сеток.

«Сейчас многие люди стали лучше сортировать отходы благодаря сеткам для пластика. Но при этом довольно часто такое контейнерное оборудование портится – только с начала этого года произошло 52 таких случая. У многих сеток были сломаны колесики или оторвана крышка», – рассказала заместитель главного инженера ЕМУП «Спецавтобаза» Ольга Мигунова.

Регоператор напомнил, что в сетки можно выбрасывать емкости от бытовой химии, ПЭТ-бутылки, полиэтиленовые пакеты и другой пластик. Важно сполоснуть его от пищевых отходов, чтобы вся партия не была испорчена. Пока специалисты регоператора оценивают эффективность качества вторсырья в сетчатых контейнерах для пластика в 46,7%.

Екатеринбург, Елена Сычева

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