Евгений Кузнецов продолжит карьеру в Американской хоккейной лиге

Челябинского хоккеиста отправили в АХЛ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Вашингтон Кэпиталз» передал Евгения Кузнецова в аренду клубу «Херши», выступающему в Американской хоккейной лиге. Об этом пресс-служба НХЛ сообщает на официальном сайте лиги.

Напомним, в субботу, 2 марта НХЛ разрешила хоккеисту возобновить тренировки в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз», заявив, что спортсмен перешел на этап последующего лечения в рамках программы помощи игрокам (о его участии в программе стало известно в начале февраля текущего года). В тот же день руководство команды выставило Кузнецова на драфт отказов.

Однако ни один из клубов НХЛ не решился взять Кузнецова в свой состав. В результате хоккеиста передали в аренду «Херши» – фарм-клубу «Вашингтон Кэпиталз», играющему в Американской хоккейной лиге.

У хоккеиста остается всего один сезон, который он должен отыграть в системе «Кэпиталз» по восьмилетнему контракту стоимостью 62,4 миллиона долларов (в среднем 7,8 миллиона долларов), который он подписал с «Вашингтоном» в 2017 году. Однако в клубе не горят желанием продолжать сотрудничество.

Пик карьеры Евгения Кузнецова в НХЛ пришелся на сезон 2017-2018 годов. После этого его результаты стали ухудшаться. В 2018 году появились слухи о проблемах хоккеиста с наркотиками. В 2019 году во время чемпионата мира по хоккею у него в крови обнаружили кокаин. Тогда он впервые стал участником программы помощи игрокам НХЛ.

Евгений Кузнецов – воспитанник хоккейной школы «Трактор». Начал профессиональную карьеру в 2009 году. Завоевал в составе «черно-белых» серебряные медали сезона 2012-2013 годов, Кубок континента и бронзовые медали в сезоне 2011-2012 годов. В 2014 году расторг контракт с «Трактором» и перешел в клуб «Вашингтон Кэпиталз» (в 2017 году контракт продлен).

Челябинск, Виктор Елисеев

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