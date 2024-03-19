Челябинцу на голову свалилась глыба льда

Житель Челябинска пострадал из-за падения наледи с кровли многоэтажки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска начало проверку информации об обрушении наледи с кровли многоквартирного дома на стоящего у подъезда мужчину.

Инцидент произошел у одного из домов, расположенных по улице Дзержинского. Льдина угодила в голову стоявшего у подъезда горожанина.

От удара у мужчины пошла из носа кровь, он почувствовал себя дурно. Пришлось вызвать скорую медицинскую помощь, которая отвезла челябинца в больницу.

«Прокуратура в ходе выездной проверки совместно с представителями администрации района и управляющей организации проверяет исполнение требований жилищного законодательства, – рассказали представители региональной прокуратуры. – По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования в отношении управляющей организации ООО УК «Южуралстройсервис», ответственной за надлежащее содержание многоквартирного дома».

Напомним, с наступлением тепла в Челябинске участились случаи падения с крыш сосулек и льдин. Так, накануне стало известно о повреждении автомобиля в Калининском районе. Когда кусок льда пробил заднее стекло машины, в ней находились отец с сыном.

Также из-за падения снежной глыбы осталась без электричества студенческая поликлиника в центре Челябинска. Из-за обрушения пострадали также два автомобиля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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