Ординаторы смогут работать врачами-стажерами

Минздрав разрешил допускать ординаторов к работе врачами--стажерами в больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий приказ министерства здравоохранения России вступит в силу с 1 апреля текущего года.

Согласно документу, ординаторы, завершившие базовое образование по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», «Остеопатия», «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика» и другим (всего 78 специальностей) после прохождения промежуточной аттестации по итогам первого года обучения и первичной аккредитации могут быть допущены к исполнению обязанностей врача-стажера.

Для этого желающим нужно будет подать заявление в комиссию по проведению промежуточной аттестации. Формировать комиссии будут сами вузы.

Курировать работу врачей-стажеров должны будут уже опытные специалисты – наставники. За это предполагается ввести дополнительные стимулирующие выплаты.

Напомним, в прошлом году Минздрав России называл Челябинскую области в числе 22 регионов, где фактическая численность врачей значительно ниже потребности в специалистах, необходимых для выполнения территориальной программы госгарантий, а также наблюдается значительный дисбаланс кадрового состава между поликлиникой и стационаром.

Согласно данным лета 2023 года, на Южном Урале не хватало 1,7 тысячи врачей и 900 фельдшеров и медицинских сестер. Длительное время медики занимают одну из лидирующих позиций среди наиболее дефицитных специальностей региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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